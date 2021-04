Argentina: ministro Economia Guzman incontra domani a Roma papa Francesco (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo dichiarato di Guzman è da una parte quello di arrivare a un accordo con l'Fmi per sostituire i termini del prestito da 44 miliardi di dollari contratto dall'ex presidente Mauricio Macri nel 2018, con un nuovo programma del tipo "Extended Fund Facility" (Eff) che consentirebbe di spalmare i pagamenti su un arco di dieci anni. Secondo quanto ha affermato Guzman il nuovo programma di assistenza finanziaria con l'Fmi dovrà essere "molto diverso" da quello accordato dal governo dell'ex presidente Mauricio Macri nel 2018 e "basato sulla contrazione fiscale e monetaria". "Stiamo lavorando in modo costruttivo per arrivare ad un accordo su un programma economico solido e sano per l'Argentina di cui abbiamo bisogno indipendentemente dal negoziato con il Fondo monetario", ha aggiunto. Riguardo al dossier con il Club di Parigi l'obiettivo è quello di accordare una dilazione del pagamento della quota di 2,4 miliardi di dollari in scadenza a fine maggio. (Abu)