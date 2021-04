Brasile: Standard & Poor's prevede crescita pil 2021 pari al 3,4 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) il Brasile dovrebbe chiudere il 2021 con una crescita del 3,7 per cento, in netto aumento rispetto al 2,6 per cento ipotizzato a dicembre 2020. La correzione, si legge nel rapporto presentato il 9 marzo a Parigi, è legata soprattutto all'approvazione del pagamento di un nuovo bonus covid in favore delle fasce più deboli della popolazione e perché, secondo l'analisi, le economie dei paesi emergenti mostrano una ripresa più rapida rispetto alle economie consolidate. Aumenta, inoltre, la stima di crescita per il 2022, proiettata ora al 2,7 per cento (0,5 punti percentuali in meno sulla stima di dicembre). Tuttavia, l'Ocse vede rischi all'orizzonte per il paese, in particolare derivanti dal peso del debito pubblico cresciuto nel corso del 2020 a causa delle misure di sostegno all'economia per contrastare gli effetti della pandemia. Inoltre, il rischio di una distribuzione dei vaccini più lenta del previsto è una preoccupazione immediata che potrebbe ridurre la spesa per i consumi", spiega l'Ocse. (segue) (Brb)