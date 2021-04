Brasile: Standard & Poor's prevede crescita pil 2021 pari al 3,4 per cento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministero dell'Economia, il 2021 si chiuderà con una crescita del 3,2 per cento del pil. "Le incertezze soprattutto rispetto alle sfide per affrontare la pandemia sono alte, ma dobbiamo considerare gli indicatori nei primi due mesi che indicano la continua ripresa dell'attività economica", si leggeva in un bollettino diffuso il 17 marzo dal dipartimento di politica economica (Spe). "Tuttavia, l'andamento dell'economia nel mese di marzo è ancora incerto, a causa di nuovi fattori che stanno emergendo nell'ambito della diffusione della pandemia, come la possibile adozione di misure di distanziamento sociale che influenzano l'attività economica", si sottolineava nel documento. Il percorso di consolidamento dell'economia è per il ministero legato alle riforme strutturali in campo fiscale e alla velocità ed efficacia della campagna vaccinale. (Brb)