Covid: protesta sull'A1 al confine con il Lazio, traffico in tilt ad Orte

- Grossi disagi al traffico a Orte dove si subiscono gli effetti del blocco dell'autostrada Roma Napoli ad Attigliano da parte dei manifestanti che protestano per le restrizioni anti Covid. Il blocco è avvenuto alle 17.45 sulle corsie in direzione Firenze nei pressi della stazione di Servizio Giove Est. Il casello più a nord del Lazio, quindi quello di Orte, è stato chiuso in ingresso in direzione nord mentre il traffico che proveniva da Roma è stato fatto convogliare all'esterno della rete autostradale rendendo complicata la circolazione alternativa anche a causa di alcuni camion che hanno scelto strade non percorribili ai mezzi pesanti causando altri problemi come accaduto a Bomarzo. Al momento l'autostrada resta bloccata verso nord mentre scorre regolarmente in direzione sud. (Rer)