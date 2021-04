© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Arriva a Frosinone, alle ore 10 presso il Parco Matusa, la dodicesima tappa del tour itinerante promosso dall'Ugl, a bordo di un bus, in occasione della Festa del lavoro col motto "il lavoro cambia anche noi". A seguire la tredicesima tappa a Fiumicino, alle ore 16 presso l'aeroporto "Leonardo da Vinci". All'incontro, tra gli altri, prenderanno parte Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, il segretario regionale Ugl Lazio, Armando Valiani e il segretario Ugl Roma, Ermenegildo Rossi. Il sindacato ha deciso di essere al fianco dei lavoratori con 30 appuntamenti che si snoderanno lungo l'Italia e che si concluderanno sabato primo maggio a Milano.- Manifestazione di protesta presso il Ministero dello sviluppo economico dei lavoratori Alitalia, promossa dai sindacati, sulla situazione della compagnia aerea. Via Molise, Roma. (ore 10:30)- Presidio dei lavoratori Alitalia in piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa a Fiumicino per seguire i lavori del consiglio comunale. (ore 14.15) (Rer)