Lazio: Corte conti archivia fascicolo su Abbruzzese, Palozzi (Cambiamo) "fatta giustizia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale della Corte dei Conti ha disposto l'archiviazione del fascicolo riguardante la posizione di Mario Abbruzzese in merito ad alcuni fatti contestati ai tempi della sua presidenza del Consiglio Regionale del Lazio: in particolare per le presunte consulenze che sarebbero state affidate dall'ufficio di presidenza, da lui stesso presieduto. "Una notizia bellissima che rende giustizia alla correttezza e all'operato rispettoso delle norme da parte di Mario, sui quali peraltro non abbiamo mai avuto alcun dubbio. Ringraziamo, dunque, le autorità competenti per avere fatto chiarezza su vicenda lunga 11 anni, e siamo felici per l'amico Abbruzzese che ha sempre atteso con fiducia e rispetto questo pronunciamento che, siamo convinti, gli restituirà serenità". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale organizzazione di "Cambiamo con Toti", Adriano Palozzi. (Rer)