Usa-Italia: Biden, nostri Paesi alleati e ancore del legame transatlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha evidenziato che il 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Usa e Italia rappresenta anche "un momento per riaffermare la volontà di affrontare insieme le sfide del futuro, siamo risoluti alleati della Nato e ancore del legame transatlantico". L'inquilino della Casa Bianca ha proseguito sottolineando che l'Italia è "leader nelle missioni per il mantenimento della pace e nelle operazioni di sicurezza nel mondo". "Mentre lottiamo insieme per superare le nuove sfide, che vanno dalla necessità di debellare la pandemia di Covid-19 e dar seguito ad un'equa ripresa economica globale, fino all'urgenza di affrontare la minaccia esistenziale dei cambiamenti climatici, Stati Uniti d'America e Italia restano amici stretti e alleati vitali". (Nys)