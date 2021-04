Argentina: ministro Economia Guzman incontra domani a Roma papa Francesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino aveva già ricevuto un importante appoggio di papa Fancesco nell'ambito del negoziato con l'Fmi in occasione del convegno "Nuove forme di solidarietà", organizzato nel febbraio del 2020 proprio dalla Pontificia accademia delle Scienze sociali, nella Casina Pio IV in Vaticano. In quella occasione, ed in presenza sia del direttore dell'Fmi, Kristalina Georgieva, che del ministro Guzman, Bergoglio aveva affermato che "è certamente giusto il principio che i debiti devono essere pagati", ma aveva aggiunto che "non è lecito esigere o pretendere il loro pagamento quando questo significa imporre di fatto opzioni politiche tali da portare alla fame e alla disperazione popolazioni intere". "Non si può pretendere che i debiti contratti siano pagati con sacrifici insopportabili", aveva poi ribadito il pontefice al termine del suo intervento. Il ministro argentino per parte sua aveva dichiarato che il buon esito dei negoziati con l'Fmi avrebbe rappresentato "la vera prova di una architettura finanziaria globale sostenibile". (segue) (Abu)