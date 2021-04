Argentina: ministro Economia Guzman incontra domani a Roma papa Francesco (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per parte sua, Schmidt ha sottolineato il "proficuo scambio con il ministro dell'Economia, Martín Guzman" e ha convenuto sulla necessità di "stare insieme nei momenti difficili". Sulla stessa linea, Niels Annen ha sottolineato "l'eccellente incontro con Martín Guzmán insieme a Wolfgang Schmidt" e ha evidenziato che "la cooperazione di successo tra Germania e Argentina continua a rafforzare la crescita economica e la promozione delle energie rinnovabili". La visita del titolare del dicastero dell'Economia argentino in Germania avviene nell'ambito di un tour nel continente europeo, che precede nei prossimi giorni incontri anche con i ministri di Italia, Spagna e Francia, sempre per discutere della rinegoziazione del programma argentino con il Fondo monetario internazionale e il debito con il Club di Parigi. L'agenda di Guzmán prevede l'arrivo questo mercoledì a Roma, dove si terrà la riunione con il suo omologo italiano, Daniele Franco. Sempre a Roma il ministro argentino parteciperà ad un incontro presso l'ambasciata argentina con le aziende italiane con sede in Argentina. (segue) (Abu)