Brasile: Standard & Poor's prevede crescita pil 2021 pari al 3,4 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Fondo monetario internazionale (Fmi), il gigante amazzonico chiuderà il 2021 con una crescita del 3,7 per cento. Il dato, contenuto nel "Worl economic outlook" di aprile, migliora seppur di poco il 3,6 per cento ipotizzato a fine gennaio. Nel rapporto "Renewing the Growth" pubblicato il 30 marzo, la Banca mondiale (Bm) ha fissato al 3 per cento l'asticella di crescita dell'economia brasiliana per l'anno in corso. Una marcia inferiore alla media del 4,4 per cento della regione latinoamericana. L'istituto ritiene che il Brasile continui a pagare gli effetti negativi della pandemia da nuovo coronavirus per almeno tutto il primo semestre del 2021, soprattutto con ricadute sulle performance del settore dei servizi. Un comparto, quest'ultimo, che più di quello industriale, esposto al ritmo di progresso della campagna vaccinale. (segue) (Brb)