Usa: efficacia vaccino Moderna superiore al 90 per cento per 6 mesi

- Il vaccino contro il Covid-19 elaborato dalla casa farmaceutica Moderna mantiene un'efficacia superiore al 90 per cento per almeno sei mesi. Lo ha reso noto l'azienda stessa in una nota ufficiale, citando i risultati preliminari del suo studio di Fase Tre che dimostrano che il vaccino è è efficace per oltre il 90 per cento contro tutti i ceppi del virus e per oltre il 95 per cento contro i casi più gravi. Una ricerca pubblicata di recente sul New England Journal of Medicine ha dimostrato livelli di anticorpi robusti nelle persone vaccinate con il vaccino di Moderna a sei mesi di distanza dall'inoculazione. Anche Pfizer ha recentemente annunciato che il suo vaccino Covid-19 sembra fornire protezione per almeno sei mesi dopo la seconda dose. (Nys)