Argentina-Usa: riunione di Fernandez con inviato Biden, focus su negoziato con Fmi e clima

- Il negoziato dell'Argentina per la ristrutturazione del debito con il Fondo monetario internazionale (Fmi), la cooperazione nell'acquisizione di vaccini contro la pandemia di Covid-19 e l'agenda del prossimo summit sul clima che si terrà il 22 e 23 aprile. Questi, secondo quanto riferisce una nota ufficiale del governo argentino, i principali punti toccati nella riunione tenuta oggi a Buenos Aires tra il presidente Alberto Fernandez e il consigliere speciale per l'America latina e direttore del Consiglio di sicurezza nazionale per l'Emisfero occidentale degli Stati Uniti, Juan Gonzalez. L'inviato Usa ha fatto pervenire a Fernandez una lettera personale di Joe Biden, tramite la quale il presidente degli Stati Uniti si interessa per la salute dell'omologo argentino, ancora oggi isolato per essere risultato positivo al coronavirus, e si impegna ad approfondire le relazioni bilaterali tra i due Paesi. All'incontro, tenutosi in modalità virtuale, hanno partecipato per parte statunitense anche il direttore del dipartimento di Stato per la regione, Julie Chung, e per parte argentina il ministro degli Esteri, Felipe Solà. (segue) (Abu)