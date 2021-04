Argentina: Covid, nuovo record di contagi giornalieri dall'inizio della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 9 aprile il governo aveva decretato nuove misure restrittive per cercare di prevenire la circolazione del virus. Le misure, in vigore fino al 30 aprile, includono il divieto di circolazione dalle 24 alle 06, la chiusura di bar e ristoranti dalle 23, il divieto di riunioni sociali domiciliari, la chiusura delle attività ricreative in spazi chiusi e il trasporto pubblico riservato solo a lavoratori di attività essenziali. Il picco della pandemia avviene mentre il governo cerca di recuperare il tempo perduto nella campagna di immunizzazione, iniziata il 29 dicembre, a causa principalmente dei ritardi nelle consegne dei vaccini acquisiti (Sputnik V, Sinopharm e Oxford-AstraZeneca). Ad oggi in Argentina sono state applicate 5.696.664 dosi in totale (4.946.226 persone con una dose e 750.438 persone con le due dosi). Secondo dati ufficiali l'Argentina ha ricevuto fino ad ora 7.266.500 di dosi dei diversi vaccini. Le ultime 2.015.745 dosi sono arrivate nella settimana tra il 28 marzo e il 4 aprile. (Abu)