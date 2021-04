Serbia-Kosovo: premier Brnabic, igumeno Sava è bersaglio di attacchi perché custodisce Decani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'igumeno del monastero serbo ortodosso di Decani in Kosovo, Sava Janjic, è "diventato l'obiettivo di un attacco" solo perché custodisce quel luogo. Lo ha dichiarato oggi la premier della Serbia, Ana Brnabic, rispondendo alle domande dei giornalisti. Questi attacchi, ha detto Branabic, sono un indicatore di quanto sia in pericolo il patrimonio culturale serbo, ma anche la stessa Chiesa ortodossa in Kosovo. "Spero che la comunità internazionale affronti la questione in modo ancora più serio. Penso che l'igumeno Sava Janjic sia un obiettivo solo perché custodisce Decani, e ci sono persone che non vogliono che quel monastero esista", ha commentato Brnabic. (segue) (Seb)