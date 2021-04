Kosovo: presidente Osmani a "Liberation", nostra immagine è quella della gioventù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'immagine del Kosovo deve essere quella della sua gioventù. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Libération" la preside kosovara Vjosa Osmani. "Questo grande potenziale può non solamente far avanzare il Kosovo ma anche dare molto all'Europa", ha affermato la presidente. In merito al processo di adesione al'Unione europea, Osmani afferma che secondo i sondaggi il "Kosovo resta il Paese più pro-europeo al mondo". Sul tema della "liberalizzazione dei visti per lo spazio Schengen abbiamo soddisfatto tutti i criteri già tre anni fa e sfortunatamente l'Ue non mantiene la sua promessa", continua la presidente, sottolineando che in questo modo Bruxelles mette in discussione la sua "credibilità". "Lancio quindi un appello alla Francia perché è una questione di diritti dell'uomo: siamo i soli a non poter viaggiare liberamente sul continente! Una volta che la pandemia sarà dietro di noi, i giovani di tutta Europa potranno viaggiare ma i nostri resteranno nel loro ghetto", ha detto Osmani. (Frp)