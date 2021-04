Covid: Boccia (Pd), con proposte Salvini Italia rischia riaperture troppo affrettate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l'ennesima giornata segnata da altri centinaia di lutti e drammi familiari, Matteo Salvini continua con l'irresponsabile e incosciente campagna sulle riaperture affrettate che mettono seriamente a rischio i segnali positivi sul rallentamento dei contagi e sulla possibilità di pianificare gradualmente una ripartenza vera e duratura. L’Italia non merita la demagogia di chi non si rende conto di soffiare su un disagio sociale drammatico che non si affronta con il qualunquismo". Così Francesco Boccia, deputato del Partito democratico e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale. Il Pd, ha chiarito, "resta fermo sulla sua linea che mette al primo posto la salute dei cittadini e il forte sostegno agli operatori economici colpiti. Salvini la smetta con gli attacchi ai partiti di maggioranza, con le sue proposte incoscienti rischiamo di far fare al Paese la fine della Sardegna che è passata da zona bianca a rossa per riaperture troppo affrettate". (Com)