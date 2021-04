Brasile: governo approva dispiegamento Forza nazionale per combattere deforestazione in Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha autorizzato il dispiegamento delle truppe della Forza nazionale di pubblica sicurezza (Fn) in azioni volte a combattere i fenomeni di deforestazione, estrazione illegale di materiale ferroso e le invasioni di cacciatori d'oro che stanno distruggendo parte della foresta amazzonica. Le truppe, dislocate nella regione per la prima volta lo scorso maggio 2020, saranno operative per i prossimi 180 giorni, fino all'8 di ottobre, e offriranno supporto al personale dell'Istituto Chico Mendes per la conservazione della biodiversità (IcmBio). La Forza nazionale è una struttura di polizia alle dipendenze del ministero della Giustizia composta da agenti precettati delle corporazioni di polizia militare degli stati, impiegata per incarichi specifici e per tempo limitato su disposizione del governo federale. L'ordinanza che autorizza l'impiego della Fn è stata pubblicata nell'edizione odierna della Gazzetta ufficiale.(Brb)