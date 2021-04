Roma: Corbucci (Pd), ztl rimangono attive, romani piangono per incapacità Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza che sosteneva Virginia Raggi in Campidoglio non esiste più, dissolta come le speranze dei romani, delusi dopo cinque anni di fallimenti dell’amministrazione grillina". Lo dichiara in una nota nota Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito democratico di Roma. "Le mozioni contro il vice sindaco e assessore ai trasporti Pietro Calabrese sono state respinte dall’aula, solo grazie al voto determinante di 4 consiglieri grillini che si sono astenuti, mandando un primo timido segnale di sfiducia al vicesindaco - aggiunge Corbucci -. Rimane il fatto grave che la Sindaca non stia rispettando la volontà dell’aula di prorogare la sospensione della ztl fino al 30 aprile. A pagare per l’incapacità della Raggi che ha ormai perso il sostengo della sua maggioranza sono sempre e comunque i romani". (Com)