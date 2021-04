Usa-Russia: Casa Bianca, presto per parlare del vertice Biden-Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È troppo presto per parlare della sede del vertice fra i presidenti degli Stati Uniti e della Russia, Joe Biden e Vladimir Putin. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki durante un briefing con la stampa, commentando l’odierna conversazione telefonica fra i due capi di Stato durante la quale Biden ha proposto a Putin un vertice in un Paese terzo nei prossimi mesi. Al briefing, è stato chiesto a Psaki se l'incontro potrebbe svolgersi in estate. "Nei mesi a venire, potrebbe essere in estate. Siamo in una fase iniziale di questo processo. Quando ci saranno maggiori dettagli vi faremo sapere", ha detto Psaki. Alla domanda se il summit si svolgerà nell'emisfero settentrionale del Mondo, Psaki ha scherzato: "Non siamo ancora arrivati a questo punto. Sembra che abbiate già un posto dove vorreste trascorrere l'estate con i presidenti Biden e Putin, posso sicuramente trasmettere a loro questa richiesta". (segue) (Nys)