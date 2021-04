Roma 2021: Tinagli (Pd), Calenda sbaglia, faremo nostro percorso con primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma il Partito democratico "farà il suo percorso, con le primarie, ed ha persone molto valide". Lo ha affermato la vice segretaria del Pd Irene Tinagli, ospite a Otto e mezzo su La7. "Non ho chiamato Carlo Calenda per convincerlo" a partecipare alle primarie "perché so che quando prende una decisione difficilmente torna indietro. Ha la mia stima personale ma sta facendo errore, gliel'ho anche detto", ha aggiunto.(Com)