Roma: Fd'I, diritto all'alimentazione nello statuto della Capitale

- In Assemblea capitolina un altro grande successo di Fratelli d'Italia "con l'approvazione della nostra proposta di modifica dello Statuto di Roma Capitale, rivolta all'introduzione del riconoscimento del diritto all'alimentazione per tutti, già sancito e approvato dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1991. Il cibo è lo strumento per poter ottenere le energie al fine di condurre una vita sana e dignitosa basata sul lavoro". E' quanto dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio ed i consiglieri comunali Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini della lista "Con Giorgia". "La nostra città da sempre rappresenta la sede in cui affrontare i temi legati alla crisi alimentare e Roma Capitale da oggi riconosce e tutela la possibilità per tutti di accedere ad una quantità sufficiente di cibo sano e nutriente, quale diritto universale e fondamentale attraverso anche politiche volte al contrasto della povertà - continua la nota di Fd'I -. Inoltre, grazie a questo importante traguardo si potranno promuovere percorsi formativi nelle scuole per un'educazione alimentare ed ambientale diretta all'eliminazione di sprechi. Come Fratelli d'Italia ci siamo battuti e ci batteremo per la salvaguardia dei più naturali ed elementari diritti che molto spesso vengono semplicemente dimenticati".(Com)