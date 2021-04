Brasile: ministero Salute, 1,5 milioni cittadini in ritardo per seconda dose vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Brasile, Marcelo Queiroga, ha detto che circa 1,5 milioni di cittadini sono in ritardo rispetto a quanto stabilito per la somministrazione della seconda dose di vaccino contro il Covid-19. Lo ha riferito in ministro in una conferenza stampa. Queiroga ha annunciato che il ministero pubblicherà un elenco con i nomi di tutte le persone che sono in ritardo con la loro seconda dose, specificando che questo lavoro per completare il programma di vaccinazione sarà svolto in collaborazione con i segretari della Salute dei singoli stati riuniti nel Consiglio nazionale della sanità (Conass). L'indicazione generale del ministero al momento è che tutti coloro che sono in ritardo con la seconda dose si rechino a un posto di vaccinazione per completare l'immunizzazione. (segue) (Brb)