Brasile: ministero Salute, 1,5 milioni cittadini in ritardo per seconda dose vaccino anti-Covid (3)

- Il ministero della Salute del Brasile ha ridotto per la sesta volta in due mesi il numero di dosi di vaccino anti-Covid che saranno distribuite nel paese attraverso il Piano nazionale di immunizzazione. Si tratta di una riduzione di oltre la metà rispetto a quanto preventivato. In base all'ultima proiezione dello scorso 19 marzo, infatti, il ministero indicava che entro la fine del mese di aprile il programma vaccinale avrebbe ricevuto e distribuito 47,3 milioni di dosi di vaccino. Tuttavia nell'aggiornamento del documento la previsione di dosi da distribuire è scesa a 25,5 milioni. Il Brasile riceverà dunque 21,8 milioni di dosi di vaccino in meno rispetto a quanto previsto. (segue) (Brb)