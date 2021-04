Russia-Usa: fonti stampa, Austria pronta a ospitare summit Biden-Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria è sempre pronta a ospitare un eventuale incontro tra i presidenti russo e statunitense, Vladimir Putin e Joe Biden. Lo ha riferito una fonte del ministero degli Esteri austriaco ai media russi. "La decisione se tenere questo vertice, quando e dove, spetta a entrambi i Paesi. L'Austria, ovviamente, sarà sempre a disposizione come sede per dei negoziati di alto livello di ogni tipo", ha detto la fonte del ministero degli Esteri di Vienna. Come riportato alla Casa Bianca e dal Cremlino, i presidenti russo e statunitense hanno discusso oggi per telefono della possibilità di un incontro faccia a faccia in un Paese terzo nei prossimi mesi. (Geb)