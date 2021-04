Covid: Sereni incontra Hatchett, Ad della Coalizione per innovazioni in preparazione epidemie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sereni e Hatchett hanno anche discusso del possibile sviluppo di nuovi vaccini, in particolare di uno unico preparato contro tutti i coronavirus, della catalogazione di tutti i prototipi vaccinali in un solo database e dell’efficacia dei vari prodotti in considerazione delle varianti del Covid. “Siamo pronti a collaborare con la Coalizione anche per creare nuovi contatti e nuove opportunità per le aziende e i centri di ricerca italiani, che possono fornire un prezioso contributo al raggiungimento degli obiettivi che Cepi si prefigge”, ha concluso la vice ministra. (Res)