Covid: Fd'I, assordante silenzio De Caro su gazebo in luoghi pubblici per vaccinazioni

- "Mentre dal presidente di Anci De Caro attendiamo una risposta alla nostra proposta di individuare ed autorizzare locali pubblici dove i sanitari possano inoculare i vaccini e strutture mobili per la somministrazione degli stessi, nelle farmacie di Ascoli il sindaco Marco Fioravanti fa allestire gazebo gratuiti per l'inoculazione del farmaco". Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, e il deputato e responsabile del dipartimento Sanità del partito, Marcello Gemmato. "A quasi un mese dalla richiesta di Fratelli d'Italia, spiace il silenzio assordante di De Caro che non si è attivato per contribuire a snellire le procedure di vaccinazione, soprattutto in vista dell'arrivo delle 50 milioni di dosi promesse dal commissario Figliuolo nel secondo semestre di quest'anno. Il suo atteggiamento - si legge nella nota - è in assoluta continuità con l'azione del Pd e del governo che invece di aggredire il virus, anticipandone le mosse, lo subisce. Arriveranno i vaccini ed inizieremo a preoccuparci dove inocularli. Per fortuna, in discontinuità, l'amministrazione comunale guidata da Fd'I dimostra concretezza e responsabilità". (Com)