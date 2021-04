Inghilterra: Covid, iniziata la somministrazione del vaccino Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Inghilterra è iniziata la somministrazione delle prime dosi del vaccino anti Covid Moderna, il terzo che viene utilizzato nella nazione britannica dopo Pfizer e AstraZeneca. La somministrazione del preparato di Moderna sarà disponibile in 21 siti e offre un’alternativa ai minori di 30 anni, dopo le preoccupazioni sorte per un possibile legame fra i vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson e la formazione di coaguli di sangue. Il Galles e la Scozia hanno iniziato a utilizzare il vaccino Moderna la scorsa settimana. (Rel)