Benin: presidente uscente Talon vince elezioni con l'86,3 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente del Benin, Patrice Talon, ha vinto le elezioni presidenziali tenutesi domenica con l'86,36 per cento dei voti. È quanto emerge dai risultati provvisori pubblicati oggi dalla Commissione elettorale nazionale. L'affluenza alle elezioni di domenica è stata intorno al 50,17 per cento, come hanno mostrato i dati della commissione elettorale. Le consultazioni sono state segnate dalle violenze provocata dall’opposizione alla decisione di Talon di candidarsi per un secondo mandato quinquennale e dalle accuse dei suoi oppositori di aver minato la posizione del Benin come una delle democrazie più stabili dell'Africa. Violente proteste sono esplose in diverse città del Paese prima del voto, mentre diversi partiti di opposizione ha chiesto ai loro sostenitori di boicottare il voto. L’opposizione, in particolare, contesta l'inversione di marcia di Talon in merito alla promessa fatta da candidato nel 2016, quando disse che avrebbe servito per un solo mandato da presidente. Successivamente, tuttavia, Talon ha apportato modifiche alle leggi elettorali che, secondo le forze politiche a lui avverse, hanno portato al controllo totale del Parlamento da parte dei suoi sostenitori e hanno escluso i principali oppositori dalla corsa presidenziale. Talon, 62enne magnate del cotone, ha affermato che la forte crescita economica del Benin sotto la sua guida è stato uno dei motivi principali che lo hanno convinto a cercare di ottenere un altro mandato presidenziale. (Res)