Kosovo: Kurti e Osmani contro Europa Nostra per inclusione monastero Decani tra siti religioni in via di estinzione

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti e la presidente Vjosa Osmani hanno scritto una lettera congiunta alla federazione pan-europea per il patrimonio culturale "Europa Nostra" dopo la sua decisione di includere il monastero della chiesa serbo-ortodossa in Kosovo a Decani nell'elenco dei siti religiosi in via di estinzione. Nella lettera, pubblicata dal Ministero della Cultura, della Gioventù e dello Sport del Kosovo, Kurti e Osmani hanno affermato che il monastero ha un significato speciale e valori culturali straordinari ma non è "sotto minaccia". "Nei presunti attacchi al monastero, anche il linguaggio usato, se non per essere di parte e inaccettabile, è errato. Il termine 'estremisti locali' è una designazione volutamente esagerata, mentre il presunto attacco dell'organizzazione terroristica Isis è totalmente infondato", affermano Kurti e Osmani. "Questo linguaggio ci porta a credere che il testo della candidatura non seguisse la linea di argomentazione professionale e deviato in un contenuto che è caricato politicamente e propaganda. La prova migliore è la mancanza di fonti affidabili su cui si basano questi risultati distorti", affermano il premier e la presidente del Kosovo. Kurti e Osmani hanno richiamato l'attenzione sui rapporti della polizia del Kosovo che mostrano un drastico calo del numero di incidenti interetnici nell'ultimo decennio in Kosovo. "Siamo particolarmente lieti che non siano stati segnalati incidenti gravi nelle chiese ortodosse, almeno non nell'ultimo decennio", proseguono. "Esprimiamo la nostra profonda convinzione che il monastero di Decani in Kosovo non soddisfa le condizioni ei criteri per essere incluso nell'elenco dei 'sette paesi più a rischio di estinzione'. Consapevoli della reputazione professionale e dell'integrità della vostra organizzazione, non abbiamo dubbi che la decisione finale della giuria sarà fondata, imparziale, professionale ed equa", si legge nella lettera firmata da Kurti e Osmani. (segue) (Alt)