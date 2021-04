Kosovo: leader Partito radicale serbo Seselj, esercito della Serbia deve essere pronto a intervento nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia dovrebbe essere pronta per un intervento rapido in Kosovo. Lo ha affermato il leader del Partito radicale serbo, Vojislav Seselj, in un'intervista all'emittente televisiva "Pink". Commentando la possibile istituzione di un poligono delle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) a Mitrovica sud, Seselj ha affermato che ciò rappresenterebbe una minaccia per i serbi del Kosovo e l'esercito della Serbia dovrebbe essere pronto per un intervento. "Dobbiamo essere molto attenti. Il nostro esercito deve essere pronto nel caso in cui la minaccia diventi reale, in modo tale che possiamo intervenire con effetto immeditato", ha affermato il leader del Partito radicale serbo. "Questa è una posizione molto strategica e importante, in quanto da là può essere controllata con una buona artiglieria l'intera aerea del Kosovo settentrionale", ha affermato Seselj in riferimento alla collina di Mitrovica sud dove le Forze di sicurezza kosovare potrebbero creare un poligono per l'addestramento. "Questo è anche pericoloso in quanto, in base alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'Onu, gli albanesi non possono avere basi militari", ha aggiunto Seselj. (segue) (Res)