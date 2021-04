Kosovo: premier Kurti riunisce il governo per lanciare piano d'azione quadriennale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente della Lista serba Rakic ha accusato Kurti di violare l'obbligo costituzionale di concedere due posti ai vertici dei ministeri al suo schieramento. A rispondere è stata la neo ministra Rexhepi, esponente della minoranza bosgnacca, la quale ha osservato che la Costituzione kosovara prevede un ruolo alla guida dei ministeri per la minoranza serba ma l'altro può andare al rappresentante di un altro gruppo minoritario. Il Parlamento del Kosovo ha concesso nella serata del 22 marzo la fiducia al nuovo governo guidato dal leader del Movimento Vetevendosje Kurti. Quest'ultimo è così diventato il nuovo primo ministro, in base al risultato delle elezioni dello scorso 14 febbraio, grazie al voto favorevole di 67 deputati del Parlamento kosovaro. Il Movimento Vetevendosje, forte dei 58 seggi ottenuti alle elezioni, potrà governare con il solo sostegno dei partiti delle minoranze etniche, esclusa quella serba. Tutti i ministri del nuovo governo di Pristina sono esponenti del Vetevendosje, eccetto alcuni rappresentanti della Lista dell'ex presidente ad interim Vjosa Osmani (che ha corso insieme al Vetevendosje nelle ultime elezioni), come la ministra degli Esteri Gervalla, e quelli dei partiti delle minoranze etniche. (Alt)