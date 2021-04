Kosovo: presidente Osmani incontra ex capi di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo Vjosa Osmani ha avuto oggi un incontro con gli ex capi di Stato kosovari, Fatmir Sejdiu, Behgjet Pacolli e Atifete Jahjaga. Osmani, come riferisce una nota della presidenza, ha detto di aver invitato gli ex presidenti a creare una "nuova cultura istituzionale" fondata sulle consultazioni. "Ho invitato tutti e tre a creare una nuova cultura istituzionale necessaria per andare avanti. Anche per creare un nuovo modello di consultazioni", ha detto. "Credo fermamente che con ciascuno uniremo le forze per un futuro migliore", ha aggiunto la presidente. L'ex presidente Sejdiu ha osservato che l'elezione di Osmani è una buona soluzione per il Paese. Prima presidente donna del Kosovo, Jahjaga ha detto che Osmani l'avrà al suo fianco nella promozione del ruolo delle donne. Anche l'altro ex presidente Pacolli, ha ribadito oggi il suo pieno sostegno alla Osmani. (Alt)