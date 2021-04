Kosovo: governo, parte del prestito Bei sarà destinato ad acquisto vaccini anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo ha approvato l'iniziativa di negoziazione del contratto quadro del prestito del 14 agosto 2020 tra il Kosovo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) sul finanziamento del progetto “Reazione d'emergenza contro il Covid-19. Il ministro delle Finanze kosovaro, Hekuran Murati, ha affermato che un prestito di 60 milioni di euro verrà utilizzato per acquistare vaccini e altre attrezzature per aiutare a combattere la pandemia, secondo quanto riferito dal portale di informazione "Gazeta Express". "Nell'ambito delle misure propongo l'approvazione dell'iniziativa dall'accordo esistente su un prestito di 60 milioni di euro che consentirebbe l'acquisto di vaccini e altre attrezzature", ha detto Murati durante la riunione del governo di oggi. Il bilancio delle vittime da Covid-19 in Kosovo supera le 2 mila persone. (segue) (Alt)