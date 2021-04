Credito: Generali in trattative con Axa per aquisire le sue attività in Malesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali è in trattative con il gruppo assicurativo francese Axa per acquisire le sue attività in Malesia. Lo riferiscono i media francesi citando fonti vicine al dossier. Il valore dell'operazione è di 300 milioni di euro. Generali, che è già presente in Malesia, tratterà questo dossier durante il consiglio di amministrazione previsto per domani, mercoledì 14 aprile. Secondo le fonti citate dalla stampa francese, Generali è interessata alle attività che non riguardano il settore vita di Axa. (Frp)