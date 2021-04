Governo: Ac, subito mozione sfiducia per Speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che sta venendo fuori dalle indagini della procura di Bergamo sul caso Oms- Ranieri Guerra, getta inquietanti ombre sul ministero della Salute e sul titolare del dicastero Roberto Speranza". Così i deputati e i senatori della componente parlamentare l'Alternativa c'è, in una nota. "Speranza non può più restare. Ecco perché - si legge ancora - presenteremo al più presto una mozione di sfiducia nei suoi confronti. In questo modo, vedremo anche se la Lega e Forza Italia avranno il coraggio di sfiduciare un membro del governo da loro sostenuto o se sono capaci di chiederne le dimissioni solo a parole". (Rin)