Francia: Covid, Macron terrà il 15 aprile un vertice per organizzare riaperture

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, presiederà un vertice all'Eliseo il 15 aprile sull'uscita dalle restrizioni attualmente in vigore in Francia nell'ambito della crisi del coronavirus. Lo riferiscono i media francesi, citando l'Eliseo. Al centro dell'incontro i protocolli che saranno adottati per la riapertura progressiva delle attività aperte al pubblico, in particolar modo del settore culturale e della ristorazione. Il quotidiano "Le Figaro", citando una fonte vicina la presidente, spiega che entro al fine del mese di aprile Macron dovrebbe tenere un altro discorso alla nazione.(Frp)