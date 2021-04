Roma: Fd'I, assessore Calabrese salvo per un soffio, ma segnale politico importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono state votate le mozioni delle opposizioni che censuravano l'assessore alla mobilità Calabrese che non ha dato attuazione alla mozione di Fd'I del 6 aprile che chiedeva di mantenere la sospensione della Ztl in questo momento di crisi economica per le imprese. Segnale importante è stata l'astensione di alcuni consiglieri di maggioranza tra i quali il presidente della commissione Mobilità. Abbiamo rivendicato la sovranità dell'Aula e continueremo a farlo nell'interesse dei cittadini". E' quanto dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio ed i consiglieri comunali Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini della lista "Con Giorgia". (Com)