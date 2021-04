Sport: Fd'I, riapertura stadi al 25 per cento per Europei calcio nostra vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riapertura al pubblico degli stadi al 25 per cento in occasione del prossimo Europeo di calcio è una vittoria di Fratelli d'Italia". Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Salvatore Caiata, firmatario dell'odg al Decreto Covid che chiedeva la riapertura degli stadi al 25 per cento. "Bene la sottosegretaria Vezzali che ha condiviso in pieno la linea espressa nel nostro ordine del giorno al Decreto Covid, approvato dal governo e successivamente segnalato alla presidenza del Consiglio, permettendo così ai tifosi italiani di poter tornare in sicurezza sugli spalti a seguire uno degli sport più belli del mondo", conclude il parlamentare.(Com)