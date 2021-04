Covid: Magrini (Aifa), valuteremo se vaccino Johnson&Johnson solo per over 60

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai dati che arriveranno, "valuteremo" se destinare il vaccino Johnson&Johnson agli over 60, anche alla luce dei sospetti casi avversi segnalati negli Stati Uniti e che hanno riguardato solo soggetti femminili di età compresa fra i 18 ed i 48 anni. Lo ha affermato il direttore generale dell'Agenzia del farmaco italiana, Nicola Magrini, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. "Questa pausa relativa al siero - ha aggiunto - deve essere vista come positiva" e l'auspicio è riprendere la campagna con questo siero "entro due o tre giorni, spero anche meno", ha concluso.(Rin)