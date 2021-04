Sport: Pedica (Cdem), su pubblico allo stadio per Europei meglio non correre troppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pubblico allo stadio per gli Europei? Meglio non correre troppo". Lo afferma, in una nota, Stefano Pedica, presidente di Cantiere democratico (Cdem). "In questo momento in cui il numero dei contagi da coronavirus resta alto – sottolinea – meglio concentrarsi solo e unicamente sulla campagna vaccinale. Le partite possiamo anche seguirle in tv. Adesso dobbiamo pensare solo ai vaccini e ad evitare passi falsi che pagheremo in termini di vittime".(Com)