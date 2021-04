Roma: Acea, venerdì sospensione idrica in alcune zone Fiumicino e Municipio XI per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ato 2 comunica in una nota che al fine di consentire la realizzazione di interventi volti al potenziamento del sistema idrico potabile a servizio del Comune di Fiumicino e di alcune zone ad ovest di Roma, "è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico". Di conseguenza, dalle ore 14 di venerdì 16 aprile 2021 fino alle ore 11 di sabato 17 aprile 2021 si verificheranno mancanze di acqua e/o forti abbassamenti di pressione in alcune zone. In particolare nell'ambito di Roma, XI Municipio a Piana del Sole. Mentre nell’ambito del Comune di Fiumicino: Fregene, Focene, Maccarese, Isola Sacra, Fiumicino Città. "La sospensione - spiega la nota di Acea - riguarderà anche le strutture dell’Aeroporto 'Leonardo da Vinci' con la cui direzione i lavori sono stati preventivamente concordati, in modo da recare il minor disagio possibile al personale di servizio e a passeggeri. Una fornitura idrica sostitutiva sarà garantita da sistemi di accumulo di pertinenza dell'Aeroporto e da 5 autobotti di Acea Ato 2. (segue) (Com)