Roma: Acea, venerdì sospensione idrica in alcune zone Fiumicino e Municipio XI per lavori (2)

- "Potranno essere interessate dalla sospensione - continua la nota di Acea - anche zone limitrofe a quelle citate e per limitare i disagi, nell’arco di tempo dei lavori (dalle ore 14 di venerdì 16 aprile alle ore 11 di sabato 17 aprile), Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che stazionerà presso gli indirizzi seguenti: via della Foce Micina angolo Via del Canale, via del Serbatoio (in prossimità centro idrico Acea), via delle Torre Clementina angolo Via del Canale; Largo Corrado Tommasi Crudeli; via della Foce Micina angolo via delle Ombrine; via del Pesce Luna angolo via dei Saraghi; viale di Focene 298 (fronte scuola Primaria Colombo Focene); via Dentali angolo Viale di Focene; Lungomare di Ponente angolo Viale della Pineta di Fregene; via Nettuno angolo Via Oneglia; via delle Meduse angolo Lungomare della Salute; Aeroporto Leonardo da Vinci. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335, mentre per tutte le altre informazioni è possibile contattare il numero verde 800.130.335" o visitare il sito internet del gruppo Acea. Acea Ato 2, scusandosi "per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normaleerogazione dell'acqua". (Com)