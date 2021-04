Afghanistan: Casa Bianca, Biden domani si pronuncerà su ritiro truppe Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Joe Biden ha in programma di pronunciarsi domani sul ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, durante un briefing con la stampa. "Il presidente pronuncerà domani alla Casa Bianca alcune osservazioni sulla via da seguire per l'Afghanistan, compresi i piani e la tempistica per il ritiro delle truppe statunitensi in stretto coordinamento con i nostri partner e alleati, il governo dell'Afghanistan e il suo impegno a concentrarsi su minacce e opportunità che dobbiamo affrontare il mondo oggi", ha detto Psaki. Il presidente Joe Biden ha deciso di ritirare le truppe statunitensi rimanenti dall'Afghanistan entro l'11 settembre 2021, esattamente vent’anni dopo gli attacchi di Al Qaeda alle Torri gemelle, a New York. "Dopo un rigoroso riesame delle sue politiche, il presidente Biden ha deciso di ritirare le truppe rimanenti in Afghanistan e porre fine alla guerra degli Stati Uniti dopo 20 anni", ha detto ai giornalisti un alto funzionario dell'amministrazione presidenziale. La decisione di Biden mancherebbe la scadenza fissata il primo maggio per il ritiro concordata con i militanti talebani dall'amministrazione del suo predecessore, Donald Trump. (segue) (Nys)