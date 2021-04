Afghanistan: Casa Bianca, Biden domani si pronuncerà su ritiro truppe Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione del mese scorso, i talebani hanno minacciato di riprendere le ostilità contro le truppe straniere in Afghanistan se non avessero rispettato la scadenza del primo maggio. Tuttavia, Biden intenderebbe fissare una data a breve termine per il ritiro, fugando potenzialmente le preoccupazioni dei talebani sul fatto che gli Stati Uniti potrebbero trascinare il processo di uscita dal Paese. L'alto funzionario dell'amministrazione Biden ha sottolineato che il ritiro non sarebbe soggetto a ulteriori condizioni. "Il presidente ha ritenuto che un approccio basato sulle condizionalità, che è stato utilizzato negli ultimi due decenni, è una ricetta che porterebbe a rimanere in Afghanistan per sempre", ha detto il funzionario. (Nys)