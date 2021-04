Covid: Parente (Iv), per vaccinazioni priorità a fragili e rafforzare tracciamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mozione di Italia viva va ad implementare e rafforzare il piano vaccinale eliminando le differenze tra categorie: l'unico criterio di priorità devono essere le patologie e l'anzianità. Pensiamo che il Parlamento debba prendere una decisione chiara su questo punto: il tema sanitario è cruciale per la ripresa economica oltre che per l'aspetto della sicurezza. Solo proteggendo i più deboli possiamo ripartire". Lo afferma la presidente della commissione Sanità del Senato ed esponente di Italia viva, Annamaria Parente, illustrando la mozione sui vaccini. Anche nel rapporto con le regioni, "lo Stato deve rafforzare la sua autorità secondo il principio costituzionale della supremazia in caso di grave incolumità: crediamo che il governo debba avocare a sé ancora di più la responsabilità sull'organizzazione del piano vaccinale rispetto alle regioni. Abbiamo poi accompagnato la nostra mozione con due altre questioni: rafforzare il tracciamento, con la proposta di fornire due tamponi gratuitamente a tutti ogni settimana, e velocizzare i dati. Una parte importante della lotta al Covid dipende dall'aggiornamento dei dati relativi a tamponi, varianti ed indice di infettività, altrimenti continueremo a inseguire il virus invece che combatterlo", conclude.(Com)