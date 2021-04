Francia: Castex, elezioni regionali e dipartimentali rinviate di una settimana a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato in un'intervento all'Assemblea nazionale che le elezioni regionali e dipartimentali si terranno il 20 e il 27 giugno, una settimana dopo le date previste. Il capo del governo ha così confermato le indiscrezioni trapelate sulla stampa questa mattina. "Una settimana supplementare, significa una settimana di vaccini (anti Covid) in più, 2 milioni di vaccini in più", ha detto il premier intervenendo all'Assemblea nazionale. Il governo prevede di vaccinare tutti coloro che vorranno fare gli scrutatori. Castex ha poi annunciato che il voto per procura sarà "facilitato". (Frp)