Usa-Russia: Casa Bianca, presto per parlare del vertice Biden-Putin (2)

- L'amministrazione Biden, ha proseguito, sta lavorando per instaurare una relazione stabile con la Russia, ma spera di ottenere prevedibilità piuttosto che fiducia, ha aggiunto Psaki. "Penso che ciò a cui stiamo lavorando debba essere prevedibile e stabile, non stiamo cercando un rapporto di fiducia tanto quanto la prevedibilità e la stabilità perché ci sono una serie di minacce. Ci sono una serie di opportunità nel mondo e Biden vuole avere margine di manovra per concentrarsi su di queste e non su una relazione contraddittoria con la Russia", ha detto Psaki. In merito a possibili nuove sanzioni, la portavoce ha detto che l'amministrazione statunitense avrà presto altro da annunciare sulla Russia. (Nys)