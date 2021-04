Russia-Finlandia: colloquio Putin-Niinisto, proseguire cooperazione produttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, e l’omologo finlandese, Sauli Niinisto, in una conversazione telefonica hanno espresso la reciproca disposizione a favore di un'ulteriore cooperazione produttiva. Lo ha riferito il Cremlino. I due capi di Stato hanno discusso gli aspetti di attualità delle relazioni di buon vicinato russo-finlandesi, nonché dello stato e delle prospettive per lo sviluppo di legami reciprocamente vantaggiosi in vari settori. Inoltre, Putin e Niinisto si sono scambiati delle opinioni su una serie di questioni dell'agenda internazionale e regionale. I due presidenti "hanno espresso, in particolare, una disposizione reciproca per un'ulteriore cooperazione produttiva nel Nord nel contesto della presidenza russa del Consiglio artico nel 2021-2023", si legge nella nota. Inoltre, Niinisto ha condiviso l'iniziativa di tenere un vertice a Helsinki nel 2025 in occasione dell'anniversario della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Csce) e Putin ha sostenuto questa idea. "Sauli Niinisto ha condiviso la sua nuova iniziativa di tenere un vertice nella capitale finlandese nel 2025 in occasione del 50mo anniversario della Csce con l'obiettivo di rilanciare lo ‘spirito di Helsinki’". Sostenendo questa idea, Putin ha richiamato l'attenzione sulla proposta della parte russa di una riunione dei capi di Stato dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu, che persegue essenzialmente gli stessi obiettivi", si legge nella nota del Cremlino. (Rum)