Brasile: ministero Salute, 1,5 milioni cittadini in ritardo per seconda dose vaccino anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla data del 12 aprile il Brasile ha applicato 23.847.792 di dosi di vaccino sulla popolazione nei gruppi prioritari, pari all'11,26 per cento della popolazione. Mentre solo 7.391.544 di persone hanno ricevuto entrambe le dosi di immunizzante, pari al 3,49 per cento della popolazione. Gli unici due vaccini autorizzati nel paese dalle autorità e in somministrazione sono quello della farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca, sviluppato in collaborazione con l'università britannica di Oxford e quello della farmaceutica cinese SinoVac. (segue) (Brb)