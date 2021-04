Regno Unito: studenti in Inghilterra torneranno all'università non prima del 17 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti di tutti i corsi universitari in Inghilterra torneranno in presenza "non prima del 17 maggio". Lo ha annunciato il governo di Londra. Circa un milione di studenti, che hanno potuto studiare online solo dalle vacanze di Natale, tornerebbero quindi attivamente a frequentare i campus Dall'inizio dell'anno, solo gli studenti che seguono corsi pratici possono partecipare alla didattica in presenza. Agli studenti verranno garantiti tre test per il Covid quando torneranno all'università il mese prossimo. (Rel)